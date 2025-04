Liberoquotidiano.it - "Salvini al Viminale": Molinari rilancia, ovazione leghista

Dal congresso della Lega in corso a Firenze, si torna are l'idea di Matteoal. A ribadirlo, tra gli altri, Riccardo, capogruppo del Carroccio alla Camera. "La Lega ha dimostrato di avere una persona che sui temi della sicurezza ha rischiato la propria vita e la propria libertà personale per ottenere dei risultati", ha scandito dal palco. E per togliere ogni dubbio, a stretto giro di posta ha aggiunto: "Quella persona è Matteo". E ancora: "In questo momento sull'amministrazione della giustizia, della sicurezza, dell'immigrazione clandestina, non basta l'ottimo lavoro ordinario che stiamo facendo - ha rimarcato il capogruppo -, penso che da questo congresso debba uscire la richiesta di un lavoro straordinario sulla sicurezza che soltanto Matteotornando alpotrà fare".