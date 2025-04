Quifinanza.it - Salone del Mobile tra design umano e sostenibilità, Milano capitale mondiale dell’innovazione

Leggi su Quifinanza.it

Giunto alla sua 63esima edizione, ildelsi conferma il principale appuntamento internazionale dedicato ale all’arredamento. Con oltre 2mila espositori e una partecipazione attesa di circa 400.000 visitatori da più di 180 Paesi, rappresenta un’opportunità unica per l’innovazione, la creatività e il networking nel settore. Il tema scelto quest’anno è Thought for Humans, un approccio che ripensa il ruolo delnel rispondere alle esigenze umane, con soluzioni funzionali, estetiche e sostenibili.Le aziende sono sempre più chiamate a integrare pratiche eco-compatibili, riducendo l’impatto ambientale attraverso ilcircolare e l’utilizzo di materiali innovativi. Nonostante l’alta gamma del settore stia attraversando un periodo di rallentamento, influenzato da fattori economici e geopolitici – con incertezze per tutto il comparto del Made in Italy legate ai dazi Usa – le aziende devono adattarsi per restare competitive.