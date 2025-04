Salerno Corre record mondiale per Gianni Sasso sui 10 km con le stampelle

Salerno durante la manifestazione Salerno Corre, Gianni Sasso è il nuovo campione del mondo sui 10 km con le stampelle con la certificazione ufficiale del Guinness dei Primati."È una emozione incredibile – ha detto l'atleta ischitano una volta tagliato il traguardo, Gianni Sasso – quella che sto vivendo. Sono di nuovo sul tetto del mondo in una disciplina. Ci vuole costanza, impegno, passione e fatica per raggiungere i propri obiettivi ma io ci tenevo tanto a stabilire questo record e volevo farlo da Salerno dove ho trovato una organizzazione perfetta. Sono molto felice perché so che bisogna concentrarsi su quello che si ha e non su quello che non si ha più. Penso alle mie gambe: una è andata via ma io mi sono concentrato su quello che ancora ho e rappresenta la mia forza.

