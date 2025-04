Salerno a lutto | addio a Elio Macinante il cordoglio del sindaco

Elio Macinante, consulente artistico ed esperto di promozione. Ad esprimere il suo cordoglio, anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: "Ai familiari,amici e colleghi il cordoglio della Civica Amministrazione con il ricordo delle tante iniziative sviluppate insieme. Salernotoday.it - Salerno a lutto: addio a Elio Macinante, il cordoglio del sindaco Leggi su Salernotoday.it E' spirato improvvisamente, consulente artistico ed esperto di promozione. Ad esprimere il suo, anche ildi, Vincenzo Napoli: "Ai familiari,amici e colleghi ildella Civica Amministrazione con il ricordo delle tante iniziative sviluppate insieme.

