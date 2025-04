Ryan Gosling svela il significato nascosto dei suoi orologi in Drive Barbie e Half-Nelson

Ryan Gosling è ormai ufficialmente uno di noi, grandi appassionati di orologi. Quattro anni dopo la sua prima collaborazione con TAG Heuer, l'attore confessa di pensare agli orologi quasi incessantemente. A tal punto che, scherza, non esiste una cura. Che si tratti di guardare classici del cinema del calibro di Casablanca o di girare nuovi film, la presenza di un segnatempo nella sua mente è costante. Un’ossessione che ha regalato al pubblico uno dei momenti più iconici della recente storia cinematografica: il suo Ken, in Barbie, sfoggiava tre orologi d’oro contemporaneamente.L’idea di questo dettaglio stilistico è stata interamente sua, ha rivelato Gosling a GQ. Da sempre consapevole del ruolo che gli orologi giocano nella costruzione dei suoi personaggi, negli ultimi anni ha affinato la propria sensibilità estetica verso questi preziosi accessori. Gqitalia.it - Ryan Gosling svela il significato nascosto dei suoi orologi in Drive, Barbie e Half-Nelson Leggi su Gqitalia.it è ormai ufficialmente uno di noi, grandi appassionati di. Quattro anni dopo la sua prima collaborazione con TAG Heuer, l'attore confessa di pensare agliquasi incessantemente. A tal punto che, scherza, non esiste una cura. Che si tratti di guardare classici del cinema del calibro di Casablanca o di girare nuovi film, la presenza di un segnatempo nella sua mente è costante. Un’ossessione che ha regalato al pubblico uno dei momenti più iconici della recente storia cinematografica: il suo Ken, in, sfoggiava tred’oro contemporaneamente.L’idea di questo dettaglio stilistico è stata interamente sua, ha rivelatoa GQ. Da sempre consapevole del ruolo che gligiocano nella costruzione deipersonaggi, negli ultimi anni ha affinato la propria sensibilità estetica verso questi preziosi accessori.

