Ruud si schiera con Jannik Sinner: "Molto sfortunato, sospeso da innocente"

Casper, alla vigilia del Masters 1000 di Montecarlo, ha parlato in conferenza stampa, e nelle parole riportate dall’ANSA si evince come il norvegese si siato dalla parte dinella vicenda Clostebol che lo ha portato ad una squalifica di tre mesi.Il numero 4 del seeding del torneo monegasco ha preso una posizione netta, accanto all’azzurro: “L’ho sempre consideratoed estremamenteper quanto riguarda il modo in cui la sostanza è entrata nel suo organismo. Certo che è un caso raro, ma è fisicamente possibile“.Il norvegese è solidale con: “È dura essere sospesi per tre mesi quando sei. Non ho mai vistocome qualcuno che avrebbe intenzionalmente imbrogliato. Siamo estremamente vulnerabili, perché esposti a molte persone e luoghi diversi, ad una miriade di cibi e Paesi differenti“.