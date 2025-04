Rugby Serie B | Emil Banca saluta il campionato Pieve lotta per la salvezza

Emil Banca senza più nulla da chiedere al suo campionato, Pieve invece ancora in lotta per la salvezza. Penultimo turno di campionato in Serie B di Rugby, con le due formazioni bolognesi impegnate nei rispettivi incontri casalinghi. Al centro sportivo Bonori, la formazione di Francesco Brolis saluta il suo pubblico affrontando alle 15.30 i Lyons Piacenza. Sarà una sfida speciale sopratutto per il ’bicentenario’ Federico Soavi. Il capitano rossoblù festeggia le sue 200 presenze con la prima squadra, un record di lungimiranza che parte dalla stagione 2010-11 con l’allora Bologna 1928, prosegue per 15 anni quasi ininterrotti, salvo una stagione in A con Pesaro. Tornando ai Lyons Piacenza, coach Brolis deve fare i conti con le tante indisponibilità. Capitan Soavi sarà l’estremo, alle ali Micheler al debutto e De Napoli, con Cuscini e Pancaldi centri. Sport.quotidiano.net - Rugby Serie B: Emil Banca saluta il campionato, Pieve lotta per la salvezza Leggi su Sport.quotidiano.net senza più nulla da chiedere al suoinvece ancora inper la. Penultimo turno diinB di, con le due formazioni bolognesi impegnate nei rispettivi incontri casalinghi. Al centro sportivo Bonori, la formazione di Francesco Brolisil suo pubblico affrontando alle 15.30 i Lyons Piacenza. Sarà una sfida speciale sopratutto per il ’bicentenario’ Federico Soavi. Il capitano rossoblù festeggia le sue 200 presenze con la prima squadra, un record di lungimiranza che parte dalla stagione 2010-11 con l’allora Bologna 1928, prosegue per 15 anni quasi ininterrotti, salvo una stagione in A con Pesaro. Tornando ai Lyons Piacenza, coach Brolis deve fare i conti con le tante indisponibilità. Capitan Soavi sarà l’estremo, alle ali Micheler al debutto e De Napoli, con Cuscini e Pancaldi centri.

