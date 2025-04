Oasport.it - Rugby, brutto infortunio per Ange Capuozzo: meta stellare, poi l’urlo di dolore. Cos’è successo all’azzurro

si è gravemente infortunato in occasione dell’ottavo di finale della European Champions Cup, che il suo Tolosa ha vinto per 38-15 contro i Sale Sharks. Uno dei migliori giocatori italiani disi è fatto male subito dopo aver marcato una splendida: partito al limite dei 22 avversari, ha saltato diversi rivali ed è andato a schiacciare, ma al momento di appoggiare l’ovale sul terreno ha lanciato un urlo di.Il trequarti del club francese e della nostra Nazionale è stato placcato duramente da Luke James in quel frnte ed è rimasto a terra, toccandosi la gamba e manifestando in maniera eloquente tutto il suo. Il giocatore è stato prontamente soccorso dai medici mentre si toccava la gamba. Il gioco è rimasto fermo per cinque minuti, poiè uscito dal campo in barella con le mani sul volto.