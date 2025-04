Rugby 7 a Singapore le Fiji battono la sorpresa Kenya

Singapore la sesta tappa dell’Hbsc Svns 2025, il tour mondiale di Rugby a sette con una due giorni di partite che hanno regalato non poche sorprese, con il Kenya che dopo anni di anonimato è tornato protagonista. Ma andiamo con ordine.Nella fase a gironi – questa volta 4 giorni da tre squadre – nella pool A grande equilibrio, con tutte le squadre che hanno chiuso con un successo e un ko, ma a venir premiata è stata l’Argentina, prima, che ha preceduto la Gran Bretagna e un Sudafrica deluso. Nella pool B, invece, due vittorie per un Kenya sorprendente, che ha preceduto l’Irlanda, mentre delude tanto la Francia, che fa zero su due. Nella pool C continua l’ottimo momento della Spagna, che domina il girone precedendo l’altra sorpresa di giornata, l’Uruguay, e una brutta Australia. Oasport.it - Rugby 7, a Singapore le Fiji battono la sorpresa Kenya Leggi su Oasport.it Si è disputata ala sesta tappa dell’Hbsc Svns 2025, il tour mondiale dia sette con una due giorni di partite che hanno regalato non poche sorprese, con ilche dopo anni di anonimato è tornato protagonista. Ma andiamo con ordine.Nella fase a gironi – questa volta 4 giorni da tre squadre – nella pool A grande equilibrio, con tutte le squadre che hanno chiuso con un successo e un ko, ma a venir premiata è stata l’Argentina, prima, che ha preceduto la Gran Bretagna e un Sudafrica deluso. Nella pool B, invece, due vittorie per unsorprendente, che ha preceduto l’Irlanda, mentre delude tanto la Francia, che fa zero su due. Nella pool C continua l’ottimo momento della Spagna, che domina il girone precedendo l’altradi giornata, l’Uruguay, e una brutta Australia.

