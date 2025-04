Roma senza Pellegrini? Il centrocampista convocato ma non è al top rischia la titolarità I dettagli

Roma, senza Pellegrini? Il centrocampista convocato ma non è al top, rischia la titolarità. I dettagli Secondo il Corriere della Sera scendono le quotazioni di Lorenzo Pellegrini come titolare in vista di Roma Juventus di questa sera. Fino a venerdì si sentiva benissimo e sperava di giocare titolare. Poi l’incidente nella partitella di allenamento: un . Calcionews24.com - Roma, senza Pellegrini? Il centrocampista convocato ma non è al top, rischia la titolarità. I dettagli Leggi su Calcionews24.com ? Ilma non è al top,la. ISecondo il Corriere della Sera scendono le quotazioni di Lorenzocome titolare in vista diJuventus di questa sera. Fino a venerdì si sentiva benissimo e sperava di giocare titolare. Poi l’incidente nella partitella di allenamento: un .

Lecce-Roma, le probabili formazioni: le scelte di Giampaolo e Ranieri. Roma, tegola Pellegrini: il centrocampista esce per infortunio. Roma, Pellegrini ai saluti nonostante il gol nel Derby? Il parere dei bookies. Esclusiva ? Pellegrini pronto all’addio: tre squadre pronte all’assalto. Pellegrini-Roma, arriva la decisione del centrocampista: spunta un retroscena su Conte ed il Napoli. Senza Dybala, su rigore la Roma fa la staffetta: Pellegrini e Dovbyk segnano dal dischetto. Ne parlano su altre fonti

I centrocampisti sconsigliati al fantacalcio nella 31^ giornata: ancora una volta evitate Pellegrini - 3 Aprile 2025 - 14:30 Scopriamo i 3 centrocampisti da evitare nella 31a giornata di serie A. Non solo un’irriconoscibile Pellegrini. Guido Cantamessa Tra i centrocampisti sconsigliati al fantacalcio n ... (msn.com)

Pellegrini ha detto sì: scambio con la big e addio Roma - Il Capitano giallorosso, ancora incostante nel suo rendimento, ha preso la sua decisione: via libera Roma per lo scambio con la big Forse si era illuso. Come si erano illusi i tanti tifosi giallorossi ... (asromalive.it)

Calciomercato Roma, Conte vuole Pellegrini - Quest'estate Lorenzo Pellegrini potrebbe lasciare la Roma. Come riportato dal giornalista Valter De Maggio, Conte vorrebbe a tutti costi il centrocampista classe '96. Calciomercato Roma, addio per Pel ... (sportpaper.it)