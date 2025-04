Juventusnews24.com - Roma Juventus, Tudor rispolvera questo giocatore in difesa: occuperà quella posizione di campo. La scelta ufficiale!

di RedazioneNews24ha deciso! Per lariecco quel: arriva la!Sono da poco uscite le formazioni ufficiali diJuve, match che va chiudere la 31^ domenica del campionato di Serie A. Igorha finalmente sciolto ogni dubbio in merito all’undici titolare, specie per quanto riguarda la comdel terzetto arretrato.L’assenza di Federico Gatti per infortunio ha permesso a Pierre Kalulu di riguadagnare i galloni della titolarità, che si è già destreggiato nel corso della sfida contro il Genoa.Leggi sunews24.com