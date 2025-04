Le ultime otto giornate di Serie A indicheranno quali saranno le formazioni a centrare la qualificazione alle competizioni europee della prossima stagione. Ad appassionare sarà sicuramente la corsa per laLeague, che vede diverse squadre in lizza e per la quale sarà molto importante latra, in programma alle ore 20.45 nella cornice dello Stadio Olimpico. Giallorossi che cercheranno di continuare nella loro rincorsa, provando ad alimentare i quattordici risultati utili consecutivi.Il momento diche in questo 2025 viaggia ad un ritmo insostenibile per tutte le altre squadre di Serie A ed in generale d’Europa. Le ultime sette vittorie di fila dimostrano come la formazione di Ranieri abbia trovato fiducia nei propri mezzi. I giallorossi dovranno confermare anche la solidità difensiva che ha garantito tre clean sheet nelle ultime tre partite.

Sololaroma.it - Roma-Juventus Streaming Gratis: la sfida Champions dell’Olimpico in Diretta Live

