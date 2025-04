Roma-Juventus stop in allenamento! Big match a rischio

Roma, occhio alle formazioni e agli indisponibili.Quello tra Roma e Juventus sarà senza dubbio un match dalle mille sfaccettature. Giallorossi e bianconeri arrivano alla sfida dello stadio Olimpico con una serie di motivazioni importanti.Roma-Juventus, stop in allenamento! Big match a rischio (LaPresse) tvplay.itI giallorossi alla ricerca dell'ottava vittoria consecutiva in campionato con, finora, un solo gol subito. Un trionfo che, tra l'altro, consentirebbe agli uomini di Claudio Ranieri di raggiungere proprio i bianconeri a 55 punti in classifica, in una scalata partita dal decimo posto e che fino ad ora è stata straordinaria. Tre punti che, inoltre, porterebbero la Roma a ridosso della zona Champions League, un traguardo totalmente insperato ad inizio stagione.

