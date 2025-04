Roma Juventus rilancio importante per quel giocatore! Giocherà come esterno destro a tutta fascia | la scelta ufficiale!

Roma Juventus è la partita del rilancio non solo per Pierre Kalulu. La sfida dell'Olimpico vedrà anche il reintegro di Timothy Weah. L'esterno statunitense potrà tornare a disputare un match dal 1? dopo le ultime due panchine consecutive contro la Fiorentina e contro il Genoa.Il numero 22 bianconero coprirà il ruolo di esterno a destra a tutta fascia, posizione che è stata ricoperta da Nico Gonzalez nel confronto contro il Grifone.

