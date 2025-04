Sololaroma.it - Roma-Juventus, probabili formazioni: Hummels e Pellegrini a rischio panchina

Leggi su Sololaroma.it

E dunque ci siamo. Ha finalmente inizio quel rush finale da brividi che può lanciare laverso un obiettivo Champions League impensabile fino a poco tempo fa o condannarla a rinunciare nuovamente alla massima competizione europea, con tutte le conseguenze economiche e di prestigio del caso. Il primo avversario, questa sera all’Olimpico alle 20:45, è unaprima tra le contendenti al 4° posto, anch’essa costretta a non fallire un traguardo che, all’inizio della stagione, non sembrava poter essere messo in discussione.che arriva sicuramente forte di tre mesi di 2025 a dir poco sensazionali, dopo aver immagazzinato punti come nessuno in Europa in campionato e senza sconfitta da metà dicembre scorso, nel pomeriggio di Como. Davanti alla banda di Ranieri però unache ha rialzato la testa con la vittoria col Genoa, nella primadell’era Tudor, un allenatore che ha quanto meno ridato spirito e orgoglio ad una squadra a terra con Thiago Motta.