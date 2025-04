Roma-Juventus Pellegrini ai box | Ranieri punta su Baldanzi

Roma. In questa domenica 6 aprile, infatti, i giallorossi scenderanno in campo in un vero e proprio scontro diretto, contro una delle rivali per la qualificazione in Champions League. Alle 20:45, allo stadio Olimpico, andrà infatti in scena la gara con la Juventus. I bianconeri sembrano essersi ritrovati dal punto di vista psicologico, con Igor Tudor che ha dato subito nuove energie ad una squadra apparsa stanca sotto la gestione Thiago Motta. Claudio Ranieri è ben consapevole delle difficoltà nascoste della sfida con la Vecchia Signora e dovrà fare i conti con alcune assenze illustri.Una di queste riguarda la trequarti, con Lorenzo Pellegrini che ha rimediato un problema fisico nell’allenamento di ieri. Il centrocampista italiano è stato si convocato ma seguirà i compagni direttamente dalla panchina, con i capitolini che si affideranno al loro jolly. Sololaroma.it - Roma-Juventus, Pellegrini ai box: Ranieri punta su Baldanzi Leggi su Sololaroma.it La giornata di oggi sarà cruciale per la. In questa domenica 6 aprile, infatti, i giallorossi scenderanno in campo in un vero e proprio scontro diretto, contro una delle rivali per la qualificazione in Champions League. Alle 20:45, allo stadio Olimpico, andrà infatti in scena la gara con la. I bianconeri sembrano essersi ritrovati dal punto di vista psicologico, con Igor Tudor che ha dato subito nuove energie ad una squadra apparsa stanca sotto la gestione Thiago Motta. Claudioè ben consapevole delle difficoltà nascoste della sfida con la Vecchia Signora e dovrà fare i conti con alcune assenze illustri.Una di queste riguarda la trequarti, con Lorenzoche ha rimediato un problema fisico nell’allenamento di ieri. Il centrocampista italiano è stato si convocato ma seguirà i compagni direttamente dalla panchina, con i capitolini che si affideranno al loro jolly.

Infortunio al polpaccio per Pellegrini: gioca o no Roma-Juventus? Le condizioni e la probabile formazione giallorossa. Pellegrini-Koopmeiners, sfida tra quelli che chi li prende fa un affare. LA REPUBBLICA | Pellegrini, perché contro la Juve è l’ultima chiamata per tornare protagonista. Roma-Juventus, ballottaggio in attacco: Pellegrini verso una maglia da titolare. Giannini: "Roma-Juventus? Deciderà un dettaglio. Ho grande stima di Pellegrini". Plusvalenze Roma, chiesto il rinvio a giudizio per Pallotta e la dirigenza. Ne parlano su altre fonti

QUI ROMA - Corsport - Pellegrini salta la Juve? Infortunio in allenamento - Tegola non da poco per Claudio Ranieri, allenatore della Roma, in vista del match di campionato di stasera contro la Juventus all'Olimpico: come riportato dal "Corriere dello ... (tuttojuve.com)

Roma, nuovo infortunio per Pellegrini: salta la rifinitura, in dubbio per la Juve - Lorenzo Pellegrini si ferma nuovamente. Il capitano della Roma ha accusato un nuovo problema fisico alla vigilia della sfida contro la Juventus, in programma questa. (msn.com)

Roma, si ferma di nuovo Pellegrini: con la Juventus al massimo in panchina - Roma, si ferma di nuovo Pellegrini: con la Juventus al massimo in panchina - A.S. Roma - Questa sera alle 20:45 la Roma affronterà la Juventus allo stadio Olimpico, nel match va... - Marione.net - La ... (marione.net)