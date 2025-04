Roma-Juventus LIVE alle 20 45 | le ultime e le probabili formazioni

Chi vuole la Champions League non può sbagliare.20.45 allo Stadio Olimpico dii giallorossi di Claudio Ranieri affrontano la

Roma-Juventus gratis su DAZN, dove vederla in TV e streaming in chiaro: le probabili formazioni.

Roma-Juventus in chiaro su DAZN: come registrarsi per guardare la sfida.

Dove vedere Roma-Juve in tv? Dazn o Sky, orario.

Dove vedere Roma-Juventus gratis in tv domenica: alle 20:45 diretta in chiaro per tutti.

Cronaca Roma-Juventus ore 20:45 LIVE: torna Celik. El Shaarawy dal 1'.

Calcio Live Tracker: pari a Empoli e Torino, alle 18 Atalanta-Lazio, stasera Roma-Juventus.