Roma-Juventus | le probabili formazioni e dove vederla in tv

chiude stasera il programma domenicale della 31esima giornata di serie A. Una sfida quella dell’Olimpico, in programma alle 20.45, che rievoca i duelli spettacolari degli anni 80 e che è una delle partite più attese da entrambe le tifoserie.: la situazione delle due squadreI giallorossi ci arrivano dopo 7 vittorie consecutive in campionato che hanno riportato la squadra di Ranieri in zona coppe europee dopo un inizio shock di stagione con due esoneri e una classifica che vedeva i capitolini in piena bagarre per non retrocedere. Situazione complicata in casa bianconera dopo l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo in panchina di Igor Tudor. Il tecnico croato ha iniziato il suo percorso con la vittoria di misura contro il Genoa che sembra aver rasserenato l’ambiente.