Roma Juventus la partitissima di questa sera mette di fronte due difese di ferro | ecco il dato che non mente!

Roma Juventus, le due formazioni rischiano di dare poco spettacolo in termini di gol: il dato sulle difese non mente!

Roma Juventus sarà una sfida dai grandi contenuti di classifica. La solidità delle due difese, però, potrebbe costringere le due squadre a giocare una partita non propriamente offensiva. A ricordarlo è la stessa Vecchia Signora, che rammenta un dato eccellente per entrambe le compagini sul proprio sito ufficiale.

DIFESE DI FERRO – «Juventus (17) e Roma (18) sono le due squadre che hanno incassato meno gol su azione in questa stagione di Serie A.»

