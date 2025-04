Sololaroma.it - Roma-Juventus, formazioni ufficiali: il LIVE della gara

Leggi su Sololaroma.it

La corsa per la Champions Leaguepassa dal match contro ladelle ore 20.45, con uno Stadio Olimpico pronto a spingere i giallorossi verso una vittoria che permetterebbe di agganciare i bianconeri in classifica. La formazione di Claudio Ranieri dovrà provare a sfruttare l’energia e la fiducia derivante dai risultati ottenuti da inizio 2025 per continuare la propria rimonta. Segui la Direttadel match insieme a noi su Solola.it.54 minuti fa6 Aprile 2025 19:09 19:09, le(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk.(3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, Mckennie; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic.59 minuti fa6 Aprile 2025 19:04 19:04Pellegrini in panchinaNotizia importante per Ranieri che, stando a quanto riportato Gianluca Di Marzio, avrebbe recuperato almeno in parte Lorenzo Pellegrini.