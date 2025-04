Roma-Juventus 1-1 Shomurodov pareggia i conti | a breve le parole dei protagonisti LIVE

Roma passa dal match contro la Juventus delle ore 20.45, con uno Stadio Olimpico pronto a spingere i giallorossi verso una vittoria che permetterebbe di agganciare i bianconeri in classifica. La formazione di Claudio Ranieri dovrà provare a sfruttare l’energia e la fiducia derivante dai risultati ottenuti da inizio 2025 per continuare la propria rimonta. Segui la Diretta LIVE del match insieme a noi su SololaRoma.it.13 minuti fa6 Aprile 2025 22:38 22:38Pagelle RomaSvilar: 6.5 Come sempre tira fuori qualche parata delle sue. Non può nulla sulla conclusione di Locatelli.Mancini: 6 Intelligente e sempre preciso su Vlahovic che non si muove.Hummels: 5.5 Mai preciso quando si tratta di rinviare il pallone e non fa alzare la squadra (dal 45’ Shomurodov: 7 Entra e alla prima occasione la butta dentro). Sololaroma.it - Roma-Juventus 1-1, Shomurodov pareggia i conti: a breve le parole dei protagonisti LIVE Leggi su Sololaroma.it La corsa per la Champions League dellapassa dal match contro ladelle ore 20.45, con uno Stadio Olimpico pronto a spingere i giallorossi verso una vittoria che permetterebbe di agganciare i bianconeri in classifica. La formazione di Claudio Ranieri dovrà provare a sfruttare l’energia e la fiducia derivante dai risultati ottenuti da inizio 2025 pernuare la propria rimonta. Segui la Direttadel match insieme a noi su Solola.it.13 minuti fa6 Aprile 2025 22:38 22:38PagelleSvilar: 6.5 Come sempre tira fuori qualche parata delle sue. Non può nulla sulla conclusione di Locatelli.Mancini: 6 Intelligente e sempre preciso su Vlahovic che non si muove.Hummels: 5.5 Mai preciso quando si tratta di rinviare il pallone e non fa alzare la squadra (dal 45’: 7 Entra e alla prima occasione la butta dentro).

Roma-Juventus 1-1, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024-2025: pari per la Champions. Live Roma - Juventus - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 06/04/2025. Serie A: Roma-Juventus 1-1. Roma-Juventus 1-1, pagelle e tabellino: prodezza Locatelli, Kalulu top, Shomurodov lascia il segno, sicurezza Svilar, Soulé in ombra. Roma-Juventus 1-1 (40' Locatelli, 49 Shomurodov): giallorossi 7° a -3 dalla Champions.

