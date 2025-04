Roma-Juventus 0-0 LIVE | inizia la gara

Roma passa dal match contro la Juventus delle ore 20.45, con uno Stadio Olimpico pronto a spingere i giallorossi verso una vittoria che permetterebbe di agganciare i bianconeri in classifica. La formazione di Claudio Ranieri dovrà provare a sfruttare l’energia e la fiducia derivante dai risultati ottenuti da inizio 2025 per continuare la propria rimonta. Segui la Diretta LIVE del match insieme a noi su SololaRoma.it.3 minuti fa6 Aprile 2025 20:48 20:48Occasione Juventus3?-Prima occasione della partita con Weah che tenta il tiro a giro dalla distanza. Respinge Svilar.5 minuti fa6 Aprile 2025 20:46 20:46Roma-Juventus è iniziataAl via il match tra Roma e Juventus.2 ore 42 minuti fa6 Aprile 2025 19:09 19:09Roma-Juventus, le formazioni ufficialiRoma (3-5-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Dovbyk. Sololaroma.it - Roma-Juventus 0-0 LIVE: inizia la gara Leggi su Sololaroma.it La corsa per la Champions League dellapassa dal match contro ladelle ore 20.45, con uno Stadio Olimpico pronto a spingere i giallorossi verso una vittoria che permetterebbe di agganciare i bianconeri in classifica. La formazione di Claudio Ranieri dovrà provare a sfruttare l’energia e la fiducia derivante dai risultati ottenuti da inizio 2025 per continuare la propria rimonta. Segui la Direttadel match insieme a noi su Solola.it.3 minuti fa6 Aprile 2025 20:48 20:48Occasione3?-Prima occasione della partita con Weah che tenta il tiro a giro dalla distanza. Respinge Svilar.5 minuti fa6 Aprile 2025 20:46 20:46taAl via il match tra.2 ore 42 minuti fa6 Aprile 2025 19:09 19:09, le formazioni ufficiali(3-5-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Dovbyk.

