Roma Juve Vlahovic e Kolo Muani insieme? La scelta di Tudor è ufficiale | ecco l’attacco dei bianconeri

JuventusNews24Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? Tutti i dettagli sulla formazione ufficiale dei bianconeriSono ufficiali le formazioni di Roma Juve con Tudor che conferma tutte le idee della vigilia: Dusan Vlahovic ancora titolare. Il serbo guiderà l’attacco bianconero da solo. Infatti, Kolo Muani partirà nuovamente dalla panchina e non ricoprirà la posizione di trequartista come era stato provato anche in allenamento.Il bianconero è pronto a dare una mano a partita in corso anche se le gerarchie in attacco sembrano chiarissime.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? La scelta di Tudor è ufficiale: ecco l’attacco dei bianconeri Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24? Tutti i dettagli sulla formazionedeiSono ufficiali le formazioni diconche conferma tutte le idee della vigilia: Dusanancora titolare. Il serbo guideràbianconero da solo. Infatti,partirà nuovamente dalla panchina e non ricoprirà la posizione di trequartista come era stato provato anche in allenamento.Il bianconero è pronto a dare una mano a partita in corso anche se le gerarchie in attacco sembrano chiarissime.Leggi suntusnews24.com

