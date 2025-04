Roma Juve LIVE | portieri in campo per il riscaldamento ufficiali le formazioni del match

Roma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2024/25La Juve torna in campo dopo la bella vittoria contro il Genoa all’Allianz Stadium. I bianconeri fanno visita alla Roma per la sfida valevole per la trentunesima giornata di campionato.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVERoma Juve 0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 20.45Migliore in campo Juve: a fine primo tempo PAGELLERoma Juve 0-0: risultato e tabellinoRoma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri. A disp. De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Shomurodov, Paredes, Nelsson, Gournadouath, Salah Eddine, Baldanzi, Pisilli, Sangare Traoré. Juventusnews24.com - Roma Juve LIVE: portieri in campo per il riscaldamento, ufficiali le formazioni del match Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridon: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del, valido per la 31ª giornata di Serie A 2024/25Latorna indopo la bella vittoria contro il Genoa all’Allianz Stadium. I bianconeri fanno visita allaper la sfida valevole per la trentunesima giornata di campionato.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 20.45Migliore in: a fine primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri. A disp. De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Shomurodov, Paredes, Nelsson, Gournadouath, Salah Eddine, Baldanzi, Pisilli, Sangare Traoré.

