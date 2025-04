Roma-Juve il bivio Champions regala un punto a testa In gol Locatelli e Shomurodov

Roma - Juventus 1-1 Marcatori: 40'pt Locatelli, 4'st Shomurodov Roma (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6, Hummels 5 (1'st Shomurodov 7), Ndicka 6.5; Celik 6.5 (27'st Nelsson 6), Kone 6.5, Cristante 6 (16'st Gourna-Douath 6), Angelino 6; Soulè 5.5, El Shaarawy 6 (16'st Paredes 6); Dovbyk 5.5 (40'st Baldanzi sv). In panchina: De Marzi, Gollini, Rensch, Salah-Eddine, Sangare, Pellegrini, Pisilli. Allenatore:. Feedpress.me - Roma-Juve, il bivio Champions regala un punto a testa. In gol Locatelli e Shomurodov Leggi su Feedpress.me ntus 1-1 Marcatori: 40'pt, 4'st(3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6, Hummels 5 (1'st7), Ndicka 6.5; Celik 6.5 (27'st Nelsson 6), Kone 6.5, Cristante 6 (16'st Gourna-Douath 6), Angelino 6; Soulè 5.5, El Shaarawy 6 (16'st Paredes 6); Dovbyk 5.5 (40'st Baldanzi sv). In panchina: De Marzi, Gollini, Rensch, Salah-Eddine, Sangare, Pellegrini, Pisilli. Allenatore:.

Roma-Juve, il bivio Champions regala un punto a testa. In gol Locatelli e Shomurodov - Finisce con un pareggio il big match tra Roma e Juventus all’Olimpico: un 1-1 finale che sicuramente rispecchia i valori in campo delle due squadre, ma non le aiuta in termini di classifica ... (msn.com)

Roma-Juventus 1-1: Ranieri e Tudor sempre in lotta per la Champions, gol di Locatelli e Shomurodov - Al 40' la Juventus passa in vantaggio con un gol di Locatelli, che per la seconda volta in quattro campionati segna all'Olimpico. L'azione è molto bella, Celik sbaglia il rinvio, il pallone termina al ... (fanpage.it)

