Roma Juve i bianconeri si presentano all’Olimpico forti di una statistica in cui primeggiano! Ecco di cosa si tratta

Roma Juve, la Vecchia Signora si presenta all'Olimpico con un primato da mantenere intatto. La statistica riguarda la precisione nei passaggi: il dato ufficiale

Quinta nella classifica generale dell'attuale Serie A, prima nella graduatoria relativa alla precisione dei passaggi. La Juve si presenta all'Olimpico contro la Roma, forte di un dato da difendere. Ecco i numeri esatti, che rendono i bianconeri leader in questo campionato.

PRECISIONE CHIRURGICA – «La Juventus è la formazione con la più alta precisione nei passaggi nel torneo in corso sia considerando tutto il campo (88.6%) che nella sola metà campo avversaria (83.4%)».

