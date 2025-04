Juventusnews24.com - Roma Juve è anche Soulé contro Yildiz: i due hanno giocato insieme in bianconero per soli otto minuti: ecco quando è successo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: i due talentiinperchi èLa sfida di questa sera trantus in programma allo Stadio Olimpico metterà di fronteMatiase Kenan, due talenti del settore giovanile.La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha ricordato l’unica volta in cui i duevestito la casacca bianconera contemporaneamente. Era l’11 aprile 2023,peri due giocarono fianco a fianco nellantus Next Gen che in quell’occasione aveva perso il ritorno della finale di Coppa Italia Serie Cil Vicenza.Leggi suntusnews24.com