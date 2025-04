Roma 13enne in condizioni disperate all’Ospedale | ferito da sparo in testa era in casa col padre

Roma arriva una storia tragica, quella di un ragazzino di 13 anni colpito alla testa da un colpo da arma da fuoco, era in casa solo con il padre.Roma, 13enne in condizioni disperate all'Ospedale: ferito da sparo in testa, era in casa col padre (ANSA) Notizie.comL'adolescente è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo ed è in condizioni disperate. Sulla situazione stanno indagando la Squadra Mobile e il Commissariato San Paolo. In casa è stata rinvenuta una pistola che era detenuta in maniera regolare dal fratello e utilizzata per motivi sportivi. Non sono chiare le dinamiche del fatto, ma non si è esclusa la possibilità che si sia trattato di un incidente.L'allarme è scattato ieri sera alle 23.00 quando il commissariato è stato allertato da un gruppo di poliziotti in turo presso l'ospedale che si trova nella zona gianicolense a Roma.

