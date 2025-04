Lettera43.it - Roma, 13enne ferito alla testa da un colpo di pistola mentre maneggiava l’arma del fratello

Un ragazzo di 13 anni è ricoverato all’ospedale San Camillo diin condizioni gravissime dopo essere stato colpitoda undinella serata di sabato 5 aprile. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente domestico. Il giovane avrebbe infatti trovato in casadelmaggiore e, nel maneggiarla, avrebbe fatto partire lo sparo. È stato quindi trasportato d’urgenza in ospedale dove i medici l’hanno ricoverato nel reparto di rianimazione. È in prognosi riservata e rischia la vita.Esclusa l’ipotesi del tentato suicidioLa vicenda è ancora in fase di ricostruzione e le versioni dei media sono contrastanti. Il Corriere riporta infatti che il minorenne ha trovato sul tavolo ladel, che lavora come vigilante e aveva lasciatosmontata per andare a farsi la doccia, e dopo averla rimontata ha inavvertitamente fatto partire unche l’ha raggiunto