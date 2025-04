Roma 13enne colpito da un colpo alla testa con la pistola del fratello

Un ragazzo di 13 anni è arrivato nella serata di sabato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato ferito alla testa da un colpo partito accidentalmente dalla pistola del fratello. Al momento dell'incidente, la casa era vuota ad eccezione del padre, che si trovava in un'altra stanza. La pistola, regolarmente detenuta per uso sportivo dal fratello maggiore del ragazzo, è stata ritrovata nella residenza. Le prime ipotesi, confermate dagli inquirenti, indicano che si potrebbe trattare di un incidente, ma le indagini sono ancora in corso. La Squadra Mobile e il commissariato San Paolo di Roma stanno approfondendo la vicenda. Gli investigatori hanno sequestrato il telefonino del ragazzo, ma da un primo esame non sono emerse evidenze che possano collegare il dispositivo allo sparo.

