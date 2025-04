Lanazione.it - Roberto Turchetto brilla al Toscana Tour: secondo posto in equitazione

Ancora un azzurro sul podio in questa penultima settimana del(nella foto) in sella a Don Blue ha conquistato la seconda posizione alle spalle del portacolori della Svezia Felicia Hultberg. In terza posizione la Turchia con Taha Yedikardes. Quarto il cavaliere azzurro Emanuele Gaudiano autore di una buona prova in sella a Chalou’s Love Ps. L’ultima importante sfida prima del Gran premio di oggi pomeriggio nel campo in erba Boccaccio dove si daranno battaglia i migliori binomi di questa settimana. Cavalieri di punta dell’mondiale che ogni anno si danno appuntamento all’Arezzo equestrian centre. Tra questi Fernando Fourcade per la Spagna, Felicia Hultberg per la Svezia, Jack Whitaker per la Gran Bretagna, Jack e Thomas Ryan per l’Irlanda e Harrie Smolders per l’Olanda, insieme a tanti altri stranieri protagonisti nel salto ostacoli.