Risultati Serie A reti bianche tra Empoli e Cagliari 1-1 tra Torino e Verona! La classifica aggiornata

di RedazioneA,tra, 1-1 tra! La, dopo i match delle 15Terminate ora le due gare delle 15 di questa 31a giornata diA. Al Castellani di, 0-0 tra i toscani di D’Aversa ed ildi NIcola, che si dividono la posta in palio in un match importante per la salvezza. Nell’altro match, quello tra, altro pari, ma questa volta con il risultato di 1-1. Al gol di Sarr, su erroraccio di Milinkovic Savic, risponde Elmas per i granata. Nel finale un espulsione di Ricci. Ecco come cambia lain vista dei prossimi incontri.A, laInter 68 punti (31 partite giocate)Napoli 64 (30)Atalanta 58 (30)Bologna 56 (30)Juventus 55 (30)Roma 52 (30)Lazio 52 (30)Fiorentina 52 (31)Milan 48 (31)Udinese 40 (31)40 (31)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Hellas31 (31)30 (31)Parma 27 (31)Lecce 26 (31)24 (31)Venezia 21 (31)Monza 15 (31)Leggi su Internews24.