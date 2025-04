Juventusnews24.com - Risultati Serie A: maturano due pareggi nel pomeriggio in Empoli-Cagliari e Torino-Verona!

Sono terminate le due sfide di Serie A in programma oggi, domenica, 6 aprile 2025. In attesa di Roma Juve, andiamo a vedere come sono andate a finire menzionando i risultati. Arrivano due pareggi in Serie A. Se al "Castellani", gli azzurri e i rossoblù si annullano in un X a reti bianche, più "movimentata" è la sfida dell'"Olimpico Grande Torino". L'1-1 che ne viene fuori è frutto delle reti di Sarr e di Elmas. L'attaccante degli scaligeri sblocca la partita al 64', mentre il pareggio del centrocampista granata arriva appena tre minuti dopo.