Zonawrestling.net - RISULTATI: NJPW Sakura Genesis 2025

La New Japan Pro Wrestling ha tenutoil 5 Aprile, al Ryogoku Sumo Hall di Tokyo.È stato un evento importante per lo United Empire, che adesso detiene sia i titoli Tag Team che il titolo TV. Nel main event David Finlay, vincitore della New Japan Cup, non è riuscito a portare via la cintura a Hirooki Goto.Tutti iYuya Uemura sconfigge SANADAGreat-O-Khan sconfigge El Phantasmo (c) –World TV ChampionshipShota Umino sconfigge Hiroshi TanahashiHouse of Torture (Ren Narita, SHO, & Yujiro Takahashi) (c) sconfiggono Bullet Club War Dogs (Gabe Kidd, Drilla Moloney, & Taiji Ishimori) – NEVER Openweight Six-Man Tag Team ChampionshipsKonosuke Takeshita (c) sconfigge Ryohei Oiwa – NEVER Openweight ChampionshipUnited Empire (Callum Newman & Jeff Cobb) sconfiggono Los Ingobernables de Japon (Tetsuya Naito & Hiromu Takahashi) (c) – IWGP Tag Team ChampionshipsYota Tsuji (c) sconfigge EVIL – IWGP Global Heavyweight ChampionshipHirooki Goto (c) sconfigge David Finlay – IWGP World Heavyweight Championship