Ilfattoquotidiano.it - Rischi, energia, etica e noia. L’esperto su DeepSeek: “Il vero progresso è la capacità di ragionare in fase di training”

Ha rivoluzionato l’intelligence artificiale ma potrebbe aver rubato proprietà intellettuale. Scalzerà le big tech americane dal mercato, anzi ne favorirà il business. Da quando il 20 gennaio ha lanciato il suo modello open source, diventando l’app gratuita più scaricata sull’Apple store Usa, disi è detto tutto e il contrario di tutto. La provenienza cinese della startup sembra motivare parte delle preoccupazioni: in Occidente non fa stare tranquilli, vedere le tecnologie del futuro prendere forma in un paese considerato non democratico, spesso accusato dai partner commerciali di concorrenza sleale. Altri sono timori più generalizzati, associabili all’IA e alle sfide che comporta in termini ambientali ed etici.Per provare a fare chiarezza il Fattoquotidiano.it lo ha intervistato Emanuele Rodolà, professore ordinario di Informatica alla Sapienza Università di Roma, dove dirige il gruppo GLADIA di Intelligenza Artificiale.