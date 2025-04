Rincari trasporti per le feste di Pasqua | il caso del volo Genova-Catania a oltre 540 euro

Pasquale per le tariffe aeree e in generale per i trasporti. A lanciare l'allarme è Assoutenti, che ha realizzato un report dei prezzi legati ai voli nazionali, all'interno del quale spicca anche un caso genovese. Il volo Genova-Catania e ritorno, con un prezzo che, nel comunicato. Genovatoday.it - Rincari trasporti per le feste di Pasqua: il caso del volo Genova-Catania a oltre 540 euro Leggi su Genovatoday.it Stangatale per le tariffe aeree e in generale per i. A lanciare l'allarme è Assoutenti, che ha realizzato un report dei prezzi legati ai voli nazionali, all'interno del quale spicca anche ungenovese. Ile ritorno, con un prezzo che, nel comunicato.

Rincari trasporti per le feste di Pasqua: il caso del volo Genova-Catania a oltre 540 euro. Rincari di Pasqua, voli nazionali come per New York: come risparmiare. Lievitati i costi dei trasporti: "Pullman, treni e aerei, rincari per ponti e Pasqua". Lievitati i costi dei trasporti: "Pullman, treni e aerei, rincari per ponti e Pasqua". 208° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria: Nessuna occasione di festa e stallo nelle relazioni sindacali. Pasqua, Federconsumatori: costi dei trasporti alle stelle, sovrapprezzi spesso ingiustificati. Ne parlano su altre fonti

A Pasqua torna il caro-trasporti, Assoutenti: “Voli oltre il 200% più cari” - Si avvicinano le festività di Pasqua e Assoutenti denuncia il ritorno del caro-trasporti, l'aumento dei prezzi di treni e aerei, in particolare dal Nord al ... (msn.com)

Pasqua 2025, stangata su biglietti aerei e treni: la mappa dei rincari - (Adnkronos) - Pasqua 2025 all'insegna del caro biglietti nei trasporti. Le tariffe di aerei, treni e pullman si impennano in occasione delle festività e dei maggiori spostamenti degli italiani. Lo den ... (msn.com)

Pasqua, stangata sui trasporti: volo Milano-Brindisi come per New York. Come risparmiare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pasqua, stangata sui trasporti: volo Milano-Brindisi come per New York. Come risparmiare ... (tg24.sky.it)