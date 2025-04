Rimini ribalta Vis Pesaro | vittoria storica al Benelli dopo 20 anni

Pesaro 1 Rimini 2 VIS (3-4-1-2): Vukovic; Palomba (44’ st Rabbini), Coppola (43’ st Ceccaci), Zoia; Pexoto (15’ st Cannavò), Pucciarelli, Paganini, Tavernaro (26’ st Lari), Di Paola; Orelliana (27’ st Raychev), Okoro. A disp.: Mariani, Zocchi, Tonucci, Neri, Schiavon, Di Renzo. All.: Gennari (Stellone squalificato). Rimini (5-3-2): Colombi; Cinquegrano (27’ st Conti), Fiorini, Gorelli (11’ st Bellodi), Lepri, Falbo; Garetto, Piccoli (11’ st Megelaitis), Malagrida (27’ st Lombardi); Gagliano (16’ st Leonardi), Ubaldi. A disp.: Vitali, Semeraro, De Vitis, Langella, Cioffi, Parigi. All.: Buscè. Arbitro: Matteo Dini di Città di Castello. Assistenti: Carlo De Luca di Merano e Gian Marco Cardinali di Perugia. Quarto ufficiale: Domenico Castellone di Napoli. Reti: 38’ pt Di Paola (rig.), 5’ st Ubaldi, 9’ st Fiorini. Sport.quotidiano.net - Rimini ribalta Vis Pesaro: vittoria storica al Benelli dopo 20 anni Leggi su Sport.quotidiano.net Vis2 VIS (3-4-1-2): Vukovic; Palomba (44’ st Rabbini), Coppola (43’ st Ceccaci), Zoia; Pexoto (15’ st Cannavò), Pucciarelli, Paganini, Tavernaro (26’ st Lari), Di Paola; Orelliana (27’ st Raychev), Okoro. A disp.: Mariani, Zocchi, Tonucci, Neri, Schiavon, Di Renzo. All.: Gennari (Stellone squalificato).(5-3-2): Colombi; Cinquegrano (27’ st Conti), Fiorini, Gorelli (11’ st Bellodi), Lepri, Falbo; Garetto, Piccoli (11’ st Megelaitis), Malagrida (27’ st Lombardi); Gagliano (16’ st Leonardi), Ubaldi. A disp.: Vitali, Semeraro, De Vitis, Langella, Cioffi, Parigi. All.: Buscè. Arbitro: Matteo Dini di Città di Castello. Assistenti: Carlo De Luca di Merano e Gian Marco Cardinali di Perugia. Quarto ufficiale: Domenico Castellone di Napoli. Reti: 38’ pt Di Paola (rig.), 5’ st Ubaldi, 9’ st Fiorini.

Rimini la ribalta e va a vincere a Pesaro. Rimini la ribalta e va a vincere a Pesaro. Vis, il Rimini la ribalta in 4 minuti e si aggiudica il derby dell'Adriatico, al Benelli il punteggio finale è Vis Pesaro 1-2 Rimini. Derby amaro per la Vis Pesaro. Vis Pesaro-Rimini 1-2. I biancorossi ribaltano il derby con Ubaldi e Fiorini. Vis-Rimini 1-2: Di Paola illude, poi la rimonta romagnola. Ne parlano su altre fonti

Vis Pesaro-Rimini 1-2: successo in rimonta per gli ospiti - Diretta Vis Pesaro-Rimini di Sabato 5 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... (calciomagazine.net)

Rimini, 5 su 6 nelle ultime trasferte: Vis Pesaro ribaltata (1-2), vigilia sorridente di Coppa - Vis Pesaro – Rimini 1-2, rimonta vincente dei biancorossi: le pagelle. Decidono Ubaldi e Fiorini Il Rimini si aggiudica il derby, superando in rimonta, con merito, la Vis Pesaro. Al Benelli finisce 2- ... (altarimini.it)

Calcio, il Rimini si aggiudica il derby espugnando Pesaro in rimonta: ora testa alla Coppa Italia - Terzo successo di fila dei romagnoli che martedì torneranno al Romeo Neri per la più importante gara della stagione ... (today.it)