Rilancio Champions della Lazio Isaksen affonda l' Atalanta

Lazio vince 1-0 contro l'Atalanta al Gewiss Stadium e rende ancor più emozionante la corsa Champions. Decisiva la rete di Isaksen nel secondo tempo; la squadra di Gasperini ha incassato la terza sconfitta consecutiva, la settima in campio Ilgiornaleditalia.it - Rilancio Champions della Lazio, Isaksen affonda l'Atalanta Leggi su Ilgiornaleditalia.it Importante vittoria dei biancocelesti a Bergamo. BERGAMO - Lavince 1-0 contro l'al Gewiss Stadium e rende ancor più emozionante la corsa. Decisiva la rete dinel secondo tempo; la squadra di Gasperini ha incassato la terza sconfitta consecutiva, la settima in campio

