Rifiuti non conformi e non raccolti quindi rimangono lì per sempre? | la segnalazione di un lettore

Rifiuti non raccolti. La situazione sta creando disagi e preoccupazione tra i residenti, che si chiedono quando verrà ripristinato il decoro nella zona.I sacchi, come segnalato anche dagli operatori ecologici. Viterbotoday.it - "Rifiuti non conformi e non raccolti, quindi rimangono lì per sempre?": la segnalazione di un lettore Leggi su Viterbotoday.it Da oltre quattro giorni, lungo via Bellavista, si accumulano sacchi neri pieni dinon. La situazione sta creando disagi e preoccupazione tra i residenti, che si chiedono quando verrà ripristinato il decoro nella zona.I sacchi, come segnalato anche dagli operatori ecologici.

"Rifiuti non conformi e non raccolti, quindi rimangono lì per sempre?": la segnalazione di un lettore. Casoria Ambiente, raccolta differenziata: il bollino contro i rifiuti non conformi. Trinitapoli, al via la campagna di bollinatura per i rifiuti non conformi. Caso rifiuti in via Vittori, l'assessore Pasquali spiega:"I disagi su aree private nascono dai comportamenti incivili di chi non rispetta le regole". Rifiuti non differenziati: a Casoria nel napoletano su ogni sacchetto un marchio. Rifiuti Valli del Verbano, bollini sui sacchi non conformi. Che non saranno ritirati. Ne parlano su altre fonti

Trinitapoli, al via la campagna di bollinatura per i rifiuti non conformi - TRINITAPOLI - È ufficialmente partita a Trinitapoli la campagna di bollinatura dei rifiuti non conformi, promossa dall’amministrazione comunale e dalla società di igiene urbana Impregico, con ... (corriereofanto.it)

Rifiuti sbagliati, sacco non ritirato: «Ora la differenziata è un problema» - Mancato ritiro dei rifiuti i cittadini esasperati puntano il dito contro Econord, ma l’assessore all’Ecologia precisa: «Se il contenitore esposto non è conforme, la procedura è corretta». (laprovinciadicomo.it)

Differenziata in centro storico con rifiuti non conformi, lavoro congiunto ASE-Polizia locale: sanzioni in corso - La Polizia Locale di Manfredonia con il supporto di personale ASE ha proceduto all’ispezione dei cestini porta rifiuti pubblici situati nel centro ... di rifiuti di utenze private segnalate come non ... (manfredonianews.it)