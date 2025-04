Quotidiano.net - Riccardo Magi annuncia referendum contro il DL Sicurezza: "Decreto incostituzionale"

Leggi su Quotidiano.net

"Depositeremo immediatamente richiesta diabrogativo e inizieremo la raccolta firme per abrogare il DL. Uncertamenteper la palese mancanza dei requisiti di necessità e urgenza. Un intervento perlegge in materia penale all'insegna del populismo penale che non ha precedenti per ampiezza e portata ottusamente e irragionevolmente repressiva". Loil segretario di +Europa,. "Dalle madri detenute con i propri figli, alle aggravanti strampalate, al blocco stradale, alla sanzione penale per resistenza passiva, al divieto sulla cannabis light. Un colpo letale - sostiene- al ruolo e alla dignità del Parlamento che per mesi ha discusso il disegno di legge che il governo ha ora copiato con pochissime modifiche nelemanato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso.