Riarmo europeo M5S | 100 000 in piazza a Roma

Riarmo e della pace sono molto sentitiA Roma, una manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle ha visto la partecipazione di circa 100.000 persone, secondo gli organizzatori. Un successo per Giuseppe Conte e il suo partito, che hanno portato in piazza una protesta forte contro il Riarmo europeo e la politica di difesa dell’Unione Europea. Durante l’evento, che si è svolto in piazza Vittorio Emanuele, nel quartiere Esquilino di Roma, Conte ha attaccato la linea del governo di Giorgia Meloni, affermando che “è finita la falsa luna di miele” con gli italiani. Secondo il leader del M5S, i cittadini non sono favorevoli alla crescente militarizzazione proposta dall’Unione Europea.Fin dai primi momenti della manifestazione, alle 13, era evidente l’alto numero di partecipanti. Puntomagazine.it - Riarmo europeo. M5S: 100.000 in piazza a Roma Leggi su Puntomagazine.it La manifestazione ha avuto una notevole partecipazione: è una prova che i temi dele della pace sono molto sentitiA, una manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle ha visto la partecipazione di circa 100.000 persone, secondo gli organizzatori. Un successo per Giuseppe Conte e il suo partito, che hanno portato inuna protesta forte contro ile la politica di difesa dell’Unione Europea. Durante l’evento, che si è svolto inVittorio Emanuele, nel quartiere Esquilino di, Conte ha attaccato la linea del governo di Giorgia Meloni, affermando che “è finita la falsa luna di miele” con gli italiani. Secondo il leader del M5S, i cittadini non sono favorevoli alla crescente militarizzazione proposta dall’Unione Europea.Fin dai primi momenti della manifestazione, alle 13, era evidente l’alto numero di partecipanti.

In centomila in piazza col M5S Conte: "Oggi nasce una grande alternativa all'Italia del riarmo". "M5S: 100.000 in piazza contro il riarmo europeo a Roma". Roma: in migliaia in piazza con il M5s contro il piano di riarmo dell'Ue. I baci a Travaglio, gli youtuber, il «fantasma» di Grillo al corteo M5S. E il Pd condannato a fare l'ospite. Corteo contro il riarmo a Roma, il M5S porta 100mila persone in piazza. C'è anche il Pd. VIDEO | A Roma oltre 100.000 contro il Riarmo Ue, Giuseppe Conte (M5s): “No a questa follia”. Ne parlano su altre fonti

Corteo M5S contro riarmo, Conte: “Finita luna di miele di Meloni con l’Italia. Inizia alternativa” - Slogan contro Meloni e Crosetto: “Toglietevi l’elmetto”. Il leader: “Siamo 100mila mi dicono”. L’influencer De Crescenzo: “Sono qui come mamma per dire stop ... (repubblica.it)

Corteo M5S contro il riarmo: Giuseppe Conte guida la protesta a Roma - Il Movimento 5 Stelle organizza una manifestazione a Roma contro il piano di riarmo europeo, con la partecipazione di oltre 100.000 persone. Negli ultimi mesi, il dibattito politico italiano si è acce ... (msn.com)

In centomila in piazza col M5S Conte: "Oggi nasce una grande alternativa all'Italia del riarmo" - "No alla corsa agli armamenti mentre il Servizio sanitario è al collasso" scrivono alcuni parlamentari. Slogan contro la premier Meloni, il ministro Crosetto e Carlo Calenda. Conte: "100mila presenze" ... (msn.com)