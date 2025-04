Ilrestodelcarlino.it - Restyling in via Marzolino: "Nuovo centro sportivo con la ciclabile più lunga"

di LucaRavagliaDopo Villachiaviche, il Fiorenzuola. Mentre proseguono i lavori di realizzazione della nuova area sportiva nella frazione attraversata dalla via Cervese, l’amministrazione comunale ha messo nel mirino un ulteriore intervento per incentivare la pratica dell’attività fisica. L’intento è di riqualificare ildi via, al quale si andrebbe anche ad aggiungere una nuova connessione alla viabilità urbana attraverso una pistaad hoc. L’intervento rientra nel progetto ‘Cesena Sport City’ e per realizzarlo, palazzo Albornoz si è candidato al bando per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso promosso della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo totale di 3,8 milioni di euro. "L’intervento – commenta l’assessore allo sport e ai lavori pubblici Christian Castorri – non si limita a un semplice ammodernamento delle strutture sportive, ma punta a trasformare l’intera area in un polo attrattivo".