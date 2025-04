Recanatese sfida Teramo | lotta per la salvezza contro la seconda forza del campionato

Recanatese e Teramo sono attualmente divise da 20 punti in classifica: questo basta ed avanza per comprendere le difficoltà che questo pomeriggio attenderanno i giallorossi, opposti alla seconda forza del campionato che, tra l'altro, non ha ancora del tutto abbandonato le speranze di lottare per il massimo obiettivo. Dopo qualche inciampo iniziale, il cammino degli abruzzesi è stato lineare e si è mantenuto sempre su altissimi livelli, il percorso dei leopardiani è stato notevolmente più accidentato e, di recente, quando sembrava che ci fossero davvero i presupposti per risollevarsi e garantirsi un finale di stagione tranquillo, sono arrivate un paio di sconfitte che hanno messo il gruppo di fronte alla cruda realtà che si dovrà lottare ancora con il coltello tra i denti per raccogliere, nelle ultime partite, i 5 o 6 punti che mancano per l'approdo della salvezza.

