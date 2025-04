Universalmovies.it - Reacher S3 | Recensione dei nuovi episodi della serie

LaTV, interpretata da Alan Ritchson e basata sui romanzi di Lee Child, è tornata con la sua terza stagione, disponibile su Prime Video. Anche stavolta si conferma un prodotto divertente e coinvolgente, in linea con le stagioni precedenti.Laè stata creata da Nick Santora, che ne è anche lo showrunner. Santora guida il progetto con un team di registi talentuosi: per la terza stagione, la maggior parte degliè diretta da Sam Hill, mentre altri registi come Omar Madha, Carol Banker e M.J. Bassett hanno contribuito alle stagioni precedenti, assicurando un mix di azione intensa e narrazione visiva di alto livello. La produzione, targata Amazon Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios, continua a puntare su una fedeltà ai romanzi di Lee Child, con Santora e il suo team al timone.