Re Carlo atteso in Italia | Pronto a partire non vede l’ora

Carlo è “Pronto a partire”. “Non vede l’ora” – fanno sapere fonti informate citate dai media britannici – di arrivare in Italia, domani, per la visita di Stato che lo vedrà a Roma e Ravenna per una serie di impegni che culmineranno nel banchetto di Stato ospitato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un evento che è il sigillo di legami solidi e amicizia profonda fra Regno Unito e Italia. Carlo e Camilla arriveranno a Roma appena dieci giorni dopo che il sovrano è stato ricoverato in ospedale a causa degli effetti collaterali del suo trattamento per il cancro.Il re, che ha 76 anni, è rimasto brevemente sotto osservazione medica e per questo aveva annullato una visita in giornata a Birmingham, per poi rientrare nella sua residenza di Clarence House la sera stessa, “in buona forma”. Lopinionista.it - Re Carlo atteso in Italia: “Pronto a partire, non vede l’ora” Leggi su Lopinionista.it ROMA – Reè “”. “Non” – fanno sapere fonti informate citate dai media britannici – di arrivare in, domani, per la visita di Stato che lo vedrà a Roma e Ravenna per una serie di impegni che culmineranno nel banchetto di Stato ospitato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un evento che è il sigillo di legami solidi e amicizia profonda fra Regno Unito ee Camilla arriveranno a Roma appena dieci giorni dopo che il sovrano è stato ricoverato in ospedale a causa degli effetti collaterali del suo trattamento per il cancro.Il re, che ha 76 anni, è rimasto brevemente sotto osservazione medica e per questo aveva annullato una visita in giornata a Birmingham, per poi rientrare nella sua residenza di Clarence House la sera stessa, “in buona forma”.

