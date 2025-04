Ravenna-Tuttocuoio | Miramari mantiene la calma prima del match decisivo

Tuttocuoio non è un match point". Profilo basso e piedi per terra, Alessandro Miramari fa il 'pompiere' e, lungi dal cadere nel tranello dell'euforia dilagante, prova ad alleggerire la pressione, derubricando l'importanza del faccia a faccia con i toscani dell'ex Firicano, attesi oggi (ore 15) al 'Morgagni'. Galletti con l'outfit da battaglia per allungare a dieci lo storico record dei successi di fila (sarebbero anche 18 nelle ultime 19 gare) e stendere un'altra pennellata di biancorosso sul campionato, quando mancano 5 giri alla bandiera a scacchi; leprotti vestiti da guastafeste per rosicchiare almeno un punto – ne hanno 6 di margine sulla zona playout – e filarsela dal 'Cittadone' a zampe levate. "Come ebbi a dire in tempi non sospetti, noi, in quanto staff tecnico, consideriamo che il Ravenna vincerà la sua partita, quindi se faremo le cose con criterio, riuscendo a portare a casa i tre punti, manterremo intatto il vantaggio.

