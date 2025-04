Sport.quotidiano.net - Rari Nantes sfida Vis Nova a Roma: obiettivo playoff in serie A2 femminile

E’ unaa caccia di conferme anche lontano dal fortino della piscina Sterlino quella che questo pomeriggio alle 14.30 (dirige Costantino) scende in vasca aper affrontare la Visnella 11^ giornata diA2. Reduce dalle ottime prestazioni e dalla doppia vittoria con Tolentino e Napoli Lions, la formazione di Andrea Posterivo è attesa dal confronto con le capitoline in piena corsa per evitare l’ultimo posto in classifica. Nella vasca della piscina Santa Maria, sino due squadre che, per motivi diversi, tengono molto al confronto di quest’oggi. La Vispadrona di vasca è in piena zona retrocessione, lainvece è in piena lotta per conquistarsi un posto al sole in vista dei prossimie, in attesa dei prossimi scontri diretti, vuol rimanere agganciata al treno delle squadre che la precedono, visto anche lo scontro diretto tra Civitavecchia e Volturno.