Rapina al supermercato | ruba la birra e poi minaccia il titolare con un' ascia

Rapina, danneggiamento, porto abusivo di armi e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Per questo lungo elenco di reati è stato arrestato a Sabaudia un 31enne del luogo, già noto alle forze di polizia per i suoi precedenti. Da quanto accertato. Latinatoday.it - Rapina al supermercato: ruba la birra e poi minaccia il titolare con un'ascia Leggi su Latinatoday.it Minacce e resistenza a pubblico ufficiale,, danneggiamento, porto abusivo di armi e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Per questo lungo elenco di reati è stato arrestato a Sabaudia un 31enne del luogo, già noto alle forze di polizia per i suoi precedenti. Da quanto accertato.

Sabaudia, rapina al supermercato: ruba la birra e poi minaccia il titolare con un'ascia.

