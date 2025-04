Raphinha è una furia dopo il pareggio del Barcellona | proteste contro l'arbitro spinte a Ter Stegen

Barcellona alla vittoria della Liga: nell`ultimo turno del campionato spagnolo il Real Madrid ha perso. Leggi su Calciomercato.com L`ex Napoli Natan ha fermato la corsa delalla vittoria della Liga: nell`ultimo turno del campionato spagnolo il Real Madrid ha perso.

Raphinha è una furia dopo il pareggio del Barcellona: proteste contro l'arbitro, spinte a Ter Stegen. Ne parlano su altre fonti

Raphinha è una furia dopo il pareggio del Barcellona: proteste contro l'arbitro, spinte a Ter Stegen - L`ex Napoli Natan ha fermato la corsa del Barcellona alla vittoria della Liga: nell`ultimo turno del campionato spagnolo il Real Madrid ha perso al Bernabeu contro. (calciomercato.com)

Raphinha dà la vittoria per 1-0 di 10 uomini sul Benfica in Champions League - Raphinha ha segnato l’unico gol della partita per dare ... Il Barcellona non ha vinto la competizione dal 2015, ma dovrebbe andare in profondità in questa stagione, dopo un pareggio che molti ... (oltrelalinea.news)

Scaloni consola e abbraccia Raphinha dopo la rissa sfiorata in Argentina-Brasile: un vero signore del calcio - L’abbraccio tra Lionel Scaloni e Raphinha dopo Argentina-Brasile, il CT della Seleccìon consola dopo la rissa sfiorata nel Superclásico: un vero signore del calcio. Lionel Scaloni abbraccia e ... (fanpage.it)