Donnapop.it - Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati? Lei fa chiarezza: «Il gossip a volte ci azzecca ma…»

Leggi su Donnapop.it

Aria di crisi tra? Nel vortice del, l’attrice rivela la sua verità!Leggi anche:ha un nuovo fidanzato dopo? Ecco chi è, lei risponde furiosaOspite di Obbligo e Verità,ha raccontato nel nuovo talk show di Alessia Marcuzzi alcuni dettagli inedidi della sua vita. In particolare ha chiarito ilche vede protagonista lei e il compagnonel pieno di una crisi di coppia. Ecco tutta la verità! View this post on InstagramA post shared by Roci?o Mun?oz(@fa: “Ilcima. “Recentementeè stata fotografata con un uomo misterioso e le immagini hanno fatto il giro dei giornali che si occupano di cronaca rosa.